Classifica Censis delle Università Padova 91,2 e Bologna 87,8 guidano i mega atenei statali La Sapienza di Roma sale al terzo posto superando Pisa I dati
Il Censis ha pubblicato la classifica delle università italiane per l'anno accademico 2026-2027. Tra i mega atenei statali, l'ateneo di Padova si posiziona al primo posto con un punteggio di 91,2, seguito da Bologna con 87,8. La Sapienza di Roma sale al terzo posto, superando l'ateneo di Pisa. La classifica si basa su vari parametri di valutazione, senza ulteriori dettagli sui criteri utilizzati.
Il Censis ha reso pubblica l'edizione 20262027 della classifica dedicata alle università italiane. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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