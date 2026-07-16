La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta penale sugli arbitri, ma sono emersi dettagli riguardanti presunte ingerenze da parte di dirigenti di una squadra di calcio. Un intercettato avrebbe commentato che alcuni membri dell’Inter “rompono pesantemente” e che un dirigente avrebbe discusso della questione con un collaboratore. Non sono stati resi pubblici altri dettagli sulle conversazioni o sui soggetti coinvolti.

. Luce sulle ingerenze nerazzurre. La Procura di Milano ha avanzato la richiesta di archiviazione per l’inchiesta penale sugli arbitri. Tuttavia, le intercettazioni sul telefono dell’ex designatore Gianluca Rocchi hanno fatto emergere un clima di forti pressioni riguardo alle designazioni arbitrali, seppur in assenza di un sistema illecito per alterare le gare. Le carte passeranno ora alla Procura FIGC per valutare eventuali violazioni del codice di giustizia sportiva. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il “caso Sozza” e le lamentele nerazzurre. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le pressioni emergono in una telefonata del 29 aprile 2025 tra Rocchi e Andrea Gervasoni (responsabile VAR) per la gara di Verona: « Siccome questi dell’Inter ci stanno rompendo il c. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Clamoroso Rocchi intercettato sulle desingazioni: «Questi dell’Inter rompono pesantemente; Marotta ne parlava con Viglione»

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