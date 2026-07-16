Clamoroso Rocchi intercettato sulle designazioni | Questi dell’Inter rompono pesantemente; Marotta ne parlava con Viglione
Durante un’intercettazione, un uomo identificato come Rocchi ha affermato che alcuni rappresentanti dell’Inter si comportano in modo pesante e che un dirigente della stessa squadra aveva parlato con un altro funzionario. La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta penale sugli arbitri, senza ulteriori sviluppi. Le dichiarazioni sono state rese note in relazione alle indagini in corso sulle possibili ingerenze nel settore arbitrale.
. Luce sulle ingerenze nerazzurre. La Procura di Milano ha avanzato la richiesta di archiviazione per l’inchiesta penale sugli arbitri. Tuttavia, le intercettazioni sul telefono dell’ex designatore Gianluca Rocchi hanno fatto emergere un clima di forti pressioni riguardo alle designazioni arbitrali, seppur in assenza di un sistema illecito per alterare le gare. Le carte passeranno ora alla Procura FIGC per valutare eventuali violazioni del codice di giustizia sportiva. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il “caso Sozza” e le lamentele nerazzurre. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le pressioni emergono in una telefonata del 29 aprile 2025 tra Rocchi e Andrea Gervasoni (responsabile VAR) per la gara di Verona: « Siccome questi dell’Inter ci stanno rompendo il c. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Rocchi intercettato a San Siro sulle designazioni per l’Inter: “Si capisce con chi parla”Lo scorso 2 aprile 2025, al Meazza, è stata registrata un'intercettazione ambientale in cui si ascolta Gianluca Rocchi parlare con altri soggetti.
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Nuovo capitolo nell'inchiesta arbitri. #Rocchi intercettato su #TorinoInter dello scorso 26 aprile. I magistrati ora ipotizzano il reato di frode sportiva e collocano l'ex designatore in concorso con esponenti dell'#Inter e previo concerto con costoro. I dirigenti ne facebook