Clamoroso Rocchi intercettato sulle designazioni | Questi dell’Inter rompono pesantemente; Marotta ne parlava con Viglione

Notizia in breve

Durante un’intercettazione, un uomo identificato come Rocchi ha affermato che alcuni rappresentanti dell’Inter si comportano in modo pesante e che un dirigente della stessa squadra aveva parlato con un altro funzionario. La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta penale sugli arbitri, senza ulteriori sviluppi. Le dichiarazioni sono state rese note in relazione alle indagini in corso sulle possibili ingerenze nel settore arbitrale.