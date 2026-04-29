Rocchi intercettato a San Siro sulle designazioni per l'Inter | Si capisce con chi parla

Lo scorso 2 aprile 2025, al Meazza, è stata registrata un'intercettazione ambientale in cui si ascolta Gianluca Rocchi parlare con altri soggetti. Durante la conversazione, si fa riferimento a presunte manovre per favorire l’Inter nelle designazioni arbitrali durante la parte finale della stagione precedente. La registrazione ha sollevato dubbi sulla correttezza delle decisioni prese in quel periodo.

C'è un'intercettazione ambientale effettuata al Meazza lo scorso 2 aprile 2025 in cui si sentirebbe Gianluca Rocchi parlare con altre persone per "combinare" designazioni favorevoli all'Inter nel finale della scorsa stagione. Gli inquirenti sono sicuri: "Si capisce con chi parla". A quanto trapela dalla Procura di Milano, sarebbero esponenti sempre del mondo arbitrale: nessuna partecipazione di elementi riconducibili alla società Inter.🔗 Leggi su Fanpage.it

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