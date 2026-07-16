A Civitanova Marche, un uomo di 53 anni è stato arrestato dopo aver molestato clienti in un bar e aver colpito un poliziotto con uno schiaffo. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per gestire una situazione di disordine, e durante l’intervento l’uomo si è opposto, resistendo all’arresto e causando lesioni agli agenti. L’uomo è stato portato in caserma e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Un arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni a Civitanova Marche, dove un uomo di 53 anni è stato fermato dopo aver aggredito gli agenti intervenuti per sedare una situazione di disordine in un bar del centro cittadino. La fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri, quando la sala operativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche ha ricevuto una richiesta di intervento da parte dei dipendenti di una caffetteria del centro. La segnalazione riguardava la presenza di una persona nota, in evidente stato di ebbrezza, che stava assumendo atteggiamenti violenti sia verso il personale del locale che nei confronti degli altri clienti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Civitanova Marche, ubriaco molesta i clienti del bar e colpisce un poliziotto con uno schiaffo: arrestato

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