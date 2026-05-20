Cassino ubriaco molesta i clienti di un bar e aggredisce i Carabinieri
Nel pomeriggio di ieri, a Cassino, un uomo in stato di ebbrezza ha molestato i clienti di un bar e successivamente ha aggredito i Carabinieri intervenuti per calmare la situazione. L'uomo, secondo quanto riferito, ha iniziato a disturbare all’interno del locale, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. Quando i militari sono intervenuti per gestire l’episodio, sono stati aggrediti dall’uomo, che ha opposto resistenza. L’intervento si è concluso con l’arresto dell’individuo.
Pomeriggio di ieri tensione nel cuore di Cassino, dove un intervento per schiamazzi all'interno di un'attività commerciale si è trasformato in un'aggressione ai danni delle Forze dell'Ordine. I militari della Sezione Radiomobile del locale Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.) dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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