Turista ubriaco nel bar molesta i clienti e aggredisce i carabinieri fermato con lo spray urticante
Un turista britannico è stato arrestato dopo aver molestato i clienti in un bar e aver aggredito i carabinieri intervenuti. L'uomo, visibilmente ubriaco, ha causato disagio tra i presenti e ha opposto resistenza durante l'intervento delle forze dell’ordine. Per bloccare la sua reazione, sono stati utilizzati spray urticante e misure di sicurezza. La vicenda si è conclusa con l'arresto dell'uomo e il trasporto in caserma.
Ubriaco nel bar ha molestato i clienti ed ha poi aggredito i carabinieri. Un turista britannico, poi arrestato. I fatti nella notte, verso le 2:40 della notte, in un locale in zona Prati-Trionfale.Sono stati carabinieri ad intervenire in un bar in via Euclide Turba, in supporto al personale. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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