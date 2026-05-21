Turista ubriaco nel bar molesta i clienti e aggredisce i carabinieri fermato con lo spray urticante

Da romatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un turista britannico è stato arrestato dopo aver molestato i clienti in un bar e aver aggredito i carabinieri intervenuti. L'uomo, visibilmente ubriaco, ha causato disagio tra i presenti e ha opposto resistenza durante l'intervento delle forze dell’ordine. Per bloccare la sua reazione, sono stati utilizzati spray urticante e misure di sicurezza. La vicenda si è conclusa con l'arresto dell'uomo e il trasporto in caserma.

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Ubriaco nel bar ha molestato i clienti ed ha poi aggredito i carabinieri. Un turista britannico, poi arrestato. I fatti nella notte, verso le 2:40 della notte, in un locale in zona Prati-Trionfale.Sono stati carabinieri ad intervenire in un bar in via Euclide Turba, in supporto al personale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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