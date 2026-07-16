Cittaducale così rubava vestiti al centro commerciale | arrestata donna 41enne

Notizia in breve

Una donna di 41 anni è stata arrestata al centro commerciale “Terminillo Center” di Cittaducale con l’accusa di furto aggravato e ricettazione. Secondo quanto riferito, avrebbe rubato vestiti e li avrebbe rivenduti successivamente. La polizia ha fermato la donna dopo averla vista agire nel negozio. Durante la perquisizione sono stati trovati capi di abbigliamento rubati, che sono stati sequestrati. L’arrestata è stata portata in commissariato.