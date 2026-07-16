Cittaducale così rubava vestiti al centro commerciale | arrestata donna 41enne
Una donna di 41 anni è stata arrestata al centro commerciale “Terminillo Center” di Cittaducale con l’accusa di furto aggravato e ricettazione. Secondo quanto riferito, avrebbe rubato vestiti e li avrebbe rivenduti successivamente. La polizia ha fermato la donna dopo averla vista agire nel negozio. Durante la perquisizione sono stati trovati capi di abbigliamento rubati, che sono stati sequestrati. L’arrestata è stata portata in commissariato.
È scattato un arresto a seguito di furto aggravato e ricettazione presso il centro commerciale “Terminillo Center” di Cittaducale (Rieti). Una donna di 41 anni di origini venezuelane è stata fermata mentre tentava di allontanarsi con diversi capi di abbigliamento occultati sotto i propri indumenti, mentre un uomo di origini peruviane è stato individuato nel parcheggio e deferito per ricettazione. L’operazione è stata condotta nell’ambito di un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione dei reati contro il patrimonio. L’arresto della donna e il deferimento del complice Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato presso il centro commerciale “Terminillo Center” di Cittaducale. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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