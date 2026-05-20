Anziana derubata al centro di Firenze arrestata una 41enne | cos' è il trucco dell' Amuchina sul collo

Un'anziana è stata derubata nel centro di Firenze mentre passeggiava in strada. La responsabile, una donna di 41 anni, è stata arrestata dalle forze dell'ordine. Secondo le prime ricostruzioni, l'agente ha avvicinato la vittima fingendo di offrire un disinfettante, applicandolo sul collo, e poi ha sottratto una collana che indossava. La donna è stata fermata poco dopo e portata in caserma. La collana rubata non è stata ancora recuperata.

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Un arresto con restituzione di una collana, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Firenze, dove una donna di 41 anni di origini peruviane è stata sorpresa a commettere furto ai danni di una signora di 95 anni. L’episodio è avvenuto in via Paisiello, dove la donna è stata fermata da un agente della Squadra Mobile fuori servizio, dopo aver sottratto con destrezza il monile alla vittima. Anziana derubata a Firenze Il modus operandi della ladra L'intervento dell'agente e il recupero della refurtiva Le conseguenze per la 41enne Il contesto cittadino e la lotta ai reati predatori Anziana derubata a Firenze Secondo... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Anziana derubata al centro di Firenze, arrestata una 41enne: cos'è il trucco dell'Amuchina sul collo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Getta addosso a una 95enne l’amuchina e le ruba la collana: arrestata a FirenzeFIRENZE – Una donna di 41 anni è stata arrestata dalla polizia dopo aver rubato una collana a un’anziana di 95 anni nella zona di via Paisiello a... Minacciata alle spalle e derubata in centro a Firenze: la Polizia arresta un diciassettenne in fuga sul busFIRENZE – Nei giorni scorsi il centro di Firenze è stato teatro di una rapina aggravata ai danni di una cittadina straniera, un episodio che si è...