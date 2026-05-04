Rubano vestiti al centro commerciale | a processo la banda delle ladre seriali

Tre persone sono state chiamate a comparire davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia, accusate di aver commesso furti aggravati in concorso all’interno di un centro commerciale. Le accuse si riferiscono a episodi di furto di vestiti, attribuiti a una banda di ladre seriali. Le indagini hanno portato all’identificazione dei tre coinvolti, ora sotto processo per le accuse mosse nei loro confronti.

Tre persone sono finite davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di furto aggravato in concorso.I tre imputate, difese dagli avvocati Maria Antonia Merlino, Daniele Federici e Manuela Pula, sono accusati di avere, “in concorso fra loro, al fine di procurarsi un ingiusto.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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