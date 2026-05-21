Valigia sospetta sul marciapiede in centro scatta il piano di sicurezza Arrivano gli artificieri
Nel pomeriggio di oggi, lungo via delle Margherite nel centro di Aprilia, è stata segnalata una valigia sospetta posizionata sul marciapiede. La presenza del bagaglio ha portato all'attivazione del piano di sicurezza e all'intervento degli artificieri. Le forze dell'ordine hanno transennato l'area e hanno evacuato temporaneamente le persone nelle vicinanze. Dopo aver messo in sicurezza la zona, gli artificieri hanno ispezionato il contenuto della valigia, senza riscontrare elementi pericolosi.
Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi ad Aprilia per una valigia sospetta lungo via delle Margherite. Una situazione che ha fatto subito scattare il protocollo di sicurezza.Da quanto si apprende, il trolley è stato lasciato sul marciapiede lungo la strada che si trova a ridosso della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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