Valigia sospetta sul marciapiede in centro scatta il piano di sicurezza Arrivano gli artificieri

Nel pomeriggio di oggi, lungo via delle Margherite nel centro di Aprilia, è stata segnalata una valigia sospetta posizionata sul marciapiede. La presenza del bagaglio ha portato all'attivazione del piano di sicurezza e all'intervento degli artificieri. Le forze dell'ordine hanno transennato l'area e hanno evacuato temporaneamente le persone nelle vicinanze. Dopo aver messo in sicurezza la zona, gli artificieri hanno ispezionato il contenuto della valigia, senza riscontrare elementi pericolosi.

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