Martedì, durante lavori in un cantiere di via Solata in Città Alta, operai hanno scoperto due bombe a mano della Seconda guerra mondiale. Le bombe sono state prontamente fatte brillare nel quartiere di Valverde. La scoperta ha portato le forze dell’ordine a intervenire e a gestire l’ordigno. Nessuno è rimasto ferito durante le operazioni di neutralizzazione.

Due bombe a mano della Seconda guerra mondiale sono state trovate in Città Alta. Il ritrovamento è avvenuto martedì dagli operai che stanno effettuando dei lavori in un cantiere di via Solata, e che hanno avvisato le autorità. L'area è stata subito messa in sicurezza con i lavori sospesi fino all'intervento del Genio guastatori di Cremona, iniziato alle 11 di stamattina. Gli artificieri si sono resi conto che uno degli ordigni (bombe a mano italiane del tipo Srcm) era in pessime condizioni e non era sicuro trasportare le bombe fino alla cava di Palosco che viene utilizzata in questi casi. Così si è scelto di andare al parco di Valverde, dove è stata scavata una buca per gli ordigni, che sono stati poi fatti brillare a distanza. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Bombe a mano in Città Alta: trovate in via Solata e fatte brillare a Valverde

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