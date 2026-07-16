Cinque calciatori della nazionale spagnola sono stati schierati come titolari nella semifinale mondiale contro la Francia, vittoriosa per la squadra iberica. La formazione ha mostrato una strategia offensiva e un rendimento elevato, contribuendo alla vittoria. La partita si è conclusa con la Spagna che si è qualificata per la finale del torneo. La squadra ha affrontato la semifinale con un assetto che ha coinvolto i cinque giocatori chiave, determinando l’esito della sfida.

Cinque ragazzi d’oro per ritornare sulla meravigliosa semifinale Mondiale che la Spagna di De la Fuente ha vinto dando una lezione di calcio alla quotatissima Francia di Deschamps. Storie diverse, come le età, le carriere e i ruoli. E un paio di tratti comuni, la maglia che indossano qui in America e la crescita in un mondo calcistico che tiene la palla al centro del villaggio pensando prima alla tecnica che al risultato: perché gli hanno sempre detto che il secondo arriva grazie alla prima, e in effetti è proprio così. Aspettando la finale di domenica Per la semifinale il ragazzino prodigio che alla vigilia aveva festeggiato il compleanno numero 19 con una torta in ritiro, una conferenza stampa affollatissima e un taglio di capelli col fratellino Keyne, ha cambiato la fascetta che indossa tra i riccioli decolorati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cinque uomini d'oro per puntare alla Coppa: le armi della Spagna verso la finale

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