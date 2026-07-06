Le formazioni di Portogallo e Spagna sono state confermate per l'incontro degli ottavi di finale dei Mondiali, che si svolgerà questa sera. La partita decide quale delle due squadre avanzerà ai quarti di finale. La sfida si gioca in un contesto di grande attesa e si preannuncia decisiva per il prosieguo del torneo. La pubblicazione è stata resa nota sul sito 101greatgoals, senza ulteriori dettagli sui giocatori o le strategie.

2026-07-06 19:35:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Stasera il Portogallo affronterà la Spagna in uno scontro di successo ai Mondiali, con in palio un posto ai quarti di finale. La Selecao affronta ancora una volta La Roja, con la coppia che condivide una ricca storia nel corso degli anni. Per Cristiano Ronaldo, è un’altra opportunità per mettersi alla prova contro i migliori e mettere a tacere i suoi critici nonostante accenni al ritiro dalla nazionale dopo questo torneo. Ma la Spagna è campione d’Europa e Lamine Yamal è pronto ad annunciarsi sulla scena mondiale e ad aggiungere un’altra stella allo stemma della sua nazione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Portogallo-Spagna: confermate le formazioni per lo scontro di successo degli ottavi di finale della Coppa del Mondo

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Portugal vs Spain who will win

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