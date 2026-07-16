Ciclopi ninfe maghe | sulle tracce di Odisseo

Quando, nel III sec. a.C., nasce la letteratura latina – a opera di un poeta di madrelingua greca, Livio Andronico, originario di Taranto, caduta in mano romana nel 271 a.C. – arriva la traduzione latina di Omero. Ma non l’Iliade, poema bellico che si sarebbe ben intonato alle inclinazioni guerresche dei Romani, bensì dell’Odissea, col titolo di Odusia.Del resto, il poema era ambientato nel Mediterraneo, verso il quale, ormai, si stavano orientando le mire dei Romani, che, ben presto, con le guerre Puniche, ne avrebbero conteso il dominio ai loro avversari storici, i Cartaginesi (Poeni, in latino).Vediamo allora quali possono essere i luoghi che Omero trasfigurò nel suo poema, facendovi sbarcare il suo eroe. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Cyclops in Christopher Nolan's Odyssey

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