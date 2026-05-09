Il Napoli sta monitorando con attenzione il calciatore del Cagliari, Sebastiano Esposito, in vista della prossima sessione di mercato estivo. La società partenopea ha inserito il giovane attaccante tra i profili valutati dalla dirigenza, che valuta possibili investimenti per rafforzare la rosa. La trattativa non è ancora avviata, ma il nome di Esposito viene seguito come uno dei potenziali obiettivi per il reparto offensivo.

Tra i tanti profili seguiti dalla dirigenza partenopea, in vista del prossimo mercato estivo, spunta il nome dell’attaccante Sebastiano Esposito del Cagliari. “Lazio, Napoli, Como e Torino stanno monitorando l’attaccante del Cagliari Sebastiano Esposito per la prossima stagione”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. Sfrutta le nostre promozioni esclusive per massimizzare ogni giocata e senti l'emozione di un successo che cresce spin dopo spin.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Il Napoli sulle tracce di Sebastiano Esposito

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