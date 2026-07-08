Ulisse o Odisseo? e Odissèo o Odìsseo?

Nel film di Nolan, in uscita il 16 luglio, il protagonista viene chiamato Ulisse nella versione italiana e Odysseus in quella inglese. La scelta dei nomi si basa sulla tradizione culturale e sulla lingua di riferimento. Ulisse è il nome più noto in Italia, associato all’eroe dell’Odissea di Omero, mentre in inglese si utilizza il termine Odysseus. La differenza nei nomi riflette le traduzioni e le interpretazioni delle fonti classiche.

Nella versione italiana del film di Nolan sarà Ulisse, in quella inglese Odysseus, e ci sono ragioni in un senso e nell'altro Nella cultura di massa Ulisse è il nome con cui è largamente conosciuto il protagonista dell’Odissea, il poema omerico a cui si ispira l’omonimo film di Christopher Nolan, in uscita il 16 luglio. Anche nel doppiaggio e nei sottotitoli italiani del film il nome scelto è Ulisse, ma nella versione originale in inglese gli autori hanno preferito il nome greco: Odysseus anziché Ulysses. È una scelta filologicamente più “fedele”, dal momento che nell’opera originale – in lingua omerica, una combinazione di vari dialetti del greco antico – il protagonista si chiama appunto?d?sse?? (pronunciato comunemente oggi come “Odyssèus”, con la y che sta per una ü francese o milanese). 🔗 Leggi su Ilpost.it

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