Ciclismo L’Alma Juve pedala con il ritmo giusto

Gli Allievi dell’Alma Juventus Fano dei diesse Filippo Beltrami e Gabriele Gorini protagonisti della storica Coppa de "Le Poggiola": Kevin Piccioli è stato autore di una prova maiuscola, dimostrandosi attento nelle prime fasi e brillante sulle ascese. Buona anche la prestazione di Pietro Brancati, rimasto sempre incollato ai primi, sebbene gli sia mancata la zampata decisiva nel finale. Entrambi hanno comunque concluso con merito nel gruppo principale. Gli Esordienti del diesse Samuele Mancinelli sono stati invece protagonisti di un doppio appuntamento in Abruzzo, sempre nel teatino. Al 26° Trofeo Padre Giuseppe, i ragazzi del 1° Anno e quelli del 2° hanno gareggiato assieme, ma poi si sono stilate due distinte classifiche.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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