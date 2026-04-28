ciclismo alma juve con onore in toscana ringhini e brancati firmano le migliori prestazioni

Nel fine settimana toscano, gli Allievi della Scd Alma Juventus Fano hanno partecipato al 22° Trofeo della Liberazione-Strade Bianche ad Albergo. Durante la competizione, Ringhini e Brancati hanno ottenuto le prestazioni più veloci e significative. La gara si è svolta su un percorso misto di strade bianche e asfaltate, attirando numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni.

Fine settimana intenso in Toscana per gli Allievi della Scd Alma Juventus Fano. Ad Albergo si è corso il 22° Trofeo della Liberazione-Strade Bianche. Simone Ringhini e Pietro Brancati, rispettivamente 25° e 37°, hanno firmato le migliori prestazioni della squadra dei DS Filippo Beltrami e Gabriele Gorini. Bene anche Kevin Piccioli, Tommaso Cardellini, Mattia Pierotti e Martino Scarselli, mentre sono stati costretti a fermarsi Massimo Ranieri e Federico Pogliaghi. A Castiglion Fibocchi il 3° Trofeo Raggio di Sole è stato deciso da una fuga a sette scattata dopo soli 20 km. I fanesi hanno chiuso nel gruppo inseguitore giunto a 4’40. Brancati e Ringhini si sono confermati i più in forma del weekend per il sodalizio del presidente Graziano Vitali, terminando l’uno 26° e l’altro 28°.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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