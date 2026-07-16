Domenica 19 luglio arriva " Aperitivo sotto le stelle ", nel tratto centrale di viale Cavallotti. Un evento inclusivo che vedrà l’iniziativa vedrà la partecipazione attiva di giovani con disabilità che serviranno ai tavoli a partire dalle ore 20. La manifestazione, inserita nella programmazione della " Stagione Lilla ", è stata presentata dall’organizzatrice Ramona Capriotti insieme all’assessore Carlotta Lanciotti e al consigliere Giuseppe Maccarrone. Una delle principali novità della serata è rappresentata dalla partecipazione dello scrittore Francesco Bordoni: presenterà il libro " La stanza 2.1 " (narra la vera storia del difficile e profondo percorso di vita con il figlio, affetto da autismo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cibo e storie di resilienza: arriva l’inclusivo ’Aperitivo sotto le stelle’

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