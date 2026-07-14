Il Festival ‘Sotto le stelle di Dozza: I Comici del Borgo’, dopo un debutto da sold out, entra nel vivo. Il secondo appuntamento con le risate è in calendario per giovedì, quando sul palco salirà Sergio Viglianese. Con la consueta e scanzonata conduzione del collaudato duo Dalfiume - Dondarini, spazio alle risate nella centralissima piazza Zotti, cuore pulsante del paese dai muri dipinti, con il cabarettista romano che vanta una grande esperienza nel mondo del cabaret, avendo calpestato i più importanti palchi televisivi. Volto di Zelig Circus e Zelig Off, Colorado Caffè, La prima serata di Rai 1 con Sabato Italiano in diretta e la prima serata di Rai 2 con Suonare stella, Viglianese è riuscito a conquistare il pubblico con la sua comicità un po’ cervellotica e con i suoi personaggi, tra cui il meccanico Gasparetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Comici ‘Sotto le stelle di Dozza’. Viglianese arriva in piazza Zotti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: "Camminata sotto le Stelle" a Dozza: attività fisica, convivialità e solidarietà

Anche per i più piccoli arriva il "Cinema sotto le stelle": in piazza Almerici sbarca il drive-inIn piazza Almerici a Cesena arriva il primo drive-in per bambini, con proiezioni di film sotto le stelle.

Temi più discussi: Ridere ‘Sotto le stelle di Dozza’. Tornano i comici al borgo. Otto serate a tutto divertimento; Al via la rassegna I comici del Borgo con L’arte comica nei Promessi Sposi; Stand up comedy alla Rocca Malatestiana di Cesena: sul palco giovani comici e l'ospite Virgigno (con la Gn); La comicità di Dado sbarca a Sibari: risate e musica sotto le stelle.

Ridere 'Sotto le stelle di Dozza'. Tornano i comici al borgo. Otto serate a tutto divertimentoIl progetto pensato da Davide Dalfiume e prodotto dall’associazione Teatro La Bottega del Buonumore. Si parte giovedì prossimo in piazza Zotti con lo spettacolo ‘L’arte comica nei Promessi Sposi’. msn.com

L’evento ’Sotto le stelle di Dozza’ al fotofinish. Giovedì sera arriva il comico Duilio PizzocchiPenultimo atto per il festival teatrale e musicale ‘Sotto le stelle di Dozza: i Comici del Borgo’ dopo un’estate all’insegna dei consensi e dei ripetuti sold out. Giovedì, dalle 21 con ingresso a ... ilrestodelcarlino.it