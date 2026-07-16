Ci sono voluti 25 anni tre figli e una crisi superata | Eva Herzigová e Gregorio Marsiaj hanno finalmente detto sì

Dopo 25 anni di relazione, Eva Herzigová e Gregorio Marsiaj si sono sposati. La coppia ha affrontato una crisi, superata nel tempo, e ha avuto tre figli. La cerimonia ha concluso un percorso lungo e complesso, durato più di due decenni. Ora, dopo anni di convivenza, hanno deciso di ufficializzare il loro legame con il matrimonio.

Venticinque anni di vita insieme, tre figli, una crisi che avrebbe potuto spezzare tutto e la scelta consapevole di restare. Eva Herzigová e Gregorio Marsiaj hanno finalmente pronunciato il loro sì, trasformando una delle storie d’amore più longeve del panorama internazionale in un matrimonio celebrato a Torino, la città dello sposo, tra le location più prestigiose del capoluogo piemontese. La top model ceca, icona degli anni Novanta e volto di campagne pubblicitarie entrate nell’immaginario collettivo, ha sposato l’imprenditore torinese in una cerimonia che ha saputo coniugare eleganza internazionale e sobrietà sabauda. George, 19 anni,... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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La directora ejecutiva se casará con un hombre pobre,sin saber que él es el dios de los médicos.

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