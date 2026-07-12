Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj si sono sposati | dopo oltre vent’anni d' amore e tre figli la coppia ha detto sì a Torino

Da ilgiornale.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj si sono sposati a Torino, città natale di lui, dopo oltre vent’anni di relazione. La cerimonia si è svolta dopo che la coppia ha avuto tre figli, di 18, 15 e 12 anni. La relazione tra i due era iniziata nel 2001. La cerimonia ha segnato il loro matrimonio ufficiale, dopo anni di convivenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Venticinque anni dopo il loro primo incontro Eva Herzigová e Gregorio Marsiaj si sono sposati. L’imprenditore torinese e la top model ceca hanno celebrato le nozze a Torino, città natale di Marsiaj, come coronamento di una storia iniziata nel 2001 e che ha portato alla nascita di tre figli,George (18 anni) Philipe (15 anni) e Edward (12 anni). La Notizia delle nozze, mai resa ufficiale, era trapelata dall'albo pretorio del Comune di Torino dove lo scorso maggio erano comparse le pubblicazioni. Eva Herzigová e Gregorio Marsiaj hanno preferito non confermare l’indiscrezione, programmando il matrimonio nel più stretto riserbo, sostenuti solo dalle rispettive famiglie e dai figli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Torino.

eva herzigova e gregorio marsiaj si sono sposati dopo oltre vent8217anni d amore e tre figli la coppia ha detto s236 a torino
© Ilgiornale.it - Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj si sono sposati: dopo oltre vent’anni d'amore e tre figli la coppia ha detto sì a Torino
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj si sono sposati

Video Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj si sono sposati

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj: il sì a Torino dopo 20 anni

Eva Herzigová e Gregorio Marsiaj, il matrimonio da sogno a Torino: tre luoghi simbolo, tre figli e una storia d’amore lunga 25 anni. Le foto e il raccontoEva Herzigová e Gregorio Marsiaj hanno celebrato il loro matrimonio a Torino, con tre eventi distinti che hanno coinvolto tre luoghi simbolo della...

Temi più discussi: Eva Herzigova, le nozze da favola con Gregorio Marsiaj a Torino dopo 25 anni d’amore e 3 figli; Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj escono da Palazzo Carignano dopo il sì; Matrimonio di Eva Herzigova con Gregorio Marsiaj: le nozze dopo tre figli e 25 anni insieme. Un amore nato a Varigotti; Chi è Gregorio Marsiaj, il marito di Eva Herzigova.

eva herzigova eva herzigova e gregorioL'amore (grandissimo) tra Eva Herzigová e Gregorio MarsiajLa giornata si è articolata in tre momenti. La cerimonia religiosa si è svolta nella Chiesa di San Vito, decorata con rose bianche e color pesca, i fiori preferiti della sposa. Accompagnata all'altare ... elle.com

eva herzigova eva herzigova e gregorioEva Herzigova e Gregorio Marsiaj si sono sposati: dopo oltre vent’anni d'amore e tre figli la coppia ha detto sì a TorinoLa top model musa di Dolce e Gabbana e l’imprenditore torinese si sono sposati a Torino con una cerimonia riservata ... ilgiornale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web