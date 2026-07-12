Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj si sono sposati | dopo oltre vent’anni d' amore e tre figli la coppia ha detto sì a Torino

Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj si sono sposati a Torino, città natale di lui, dopo oltre vent’anni di relazione. La cerimonia si è svolta dopo che la coppia ha avuto tre figli, di 18, 15 e 12 anni. La relazione tra i due era iniziata nel 2001. La cerimonia ha segnato il loro matrimonio ufficiale, dopo anni di convivenza.

Venticinque anni dopo il loro primo incontro Eva Herzigová e Gregorio Marsiaj si sono sposati. L’imprenditore torinese e la top model ceca hanno celebrato le nozze a Torino, città natale di Marsiaj, come coronamento di una storia iniziata nel 2001 e che ha portato alla nascita di tre figli,George (18 anni) Philipe (15 anni) e Edward (12 anni). La Notizia delle nozze, mai resa ufficiale, era trapelata dall'albo pretorio del Comune di Torino dove lo scorso maggio erano comparse le pubblicazioni. Eva Herzigová e Gregorio Marsiaj hanno preferito non confermare l’indiscrezione, programmando il matrimonio nel più stretto riserbo, sostenuti solo dalle rispettive famiglie e dai figli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj si sono sposati

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