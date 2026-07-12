Eva Herzigová e Gregorio Marsiaj hanno celebrato il loro matrimonio a Torino, con tre eventi distinti che hanno coinvolto tre luoghi simbolo della città. La coppia, insieme da 25 anni, ha avuto tre figli. Le immagini mostrano una cerimonia molto curata e articolata, con momenti che si sono svolti in diverse location di rilievo. La giornata è stata documentata attraverso fotografie che ripercorrono le varie fasi dell’evento.

Il matrimonio di Eva Herzigová e Gregorio Marsiaj si è svolto in tre momenti principali Le immagini della giornata raccontano una cerimonia molto chic, ambientata tra alcuni dei luoghi storici più suggestivi del capoluogo piemontese: dalla chiesa di San Vito a Palazzo Carignano, sede del Museo Nazionale del Risorgimento, fino al ricevimento finale al ristorante Del Cambio. Le nozze si sono infatti articolate in tre momenti principali. Il primo è stato il rito religioso nella piccola chiesa di San Vito, una scelta intima e raccolta. Eva Herzigová è arrivata accompagnata dal padre e ha fatto il suo ingresso nella chiesetta, decorata con i suoi fiori preferiti: le rose da giardino inglesi, scelte nelle sfumature delicate del bianco e del rosa pesca. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Eva Herzigová e Gregorio Marsiaj, il matrimonio da sogno a Torino: tre luoghi simbolo, tre figli e una storia d’amore lunga 25 anni. Le foto e il racconto

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Eva Herzigová e Gregorio Marsiaj, ecco chi c'era (e chi non si è visto) alle nozze torinesi

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