L’accordo tra il Manchester United e il portiere brasiliano è vicino alla conclusione, con l’intesa raggiunta tra le parti. Il trasferimento di Ederson dall’Atalanta al club inglese è ormai prossimo, dopo quattro stagioni in Serie A. La cifra complessiva del trasferimento tra le due squadre si aggira intorno ai 170 milioni di euro, considerando anche altri possibili movimenti di mercato.

C’è un canale di mercato che ormai funziona a senso unico, da Bergamo a Manchester. Ederson al Manchester United non è ancora ufficiale, ma manca poco: l’intesa tra le parti c’è, e il centrocampista brasiliano è pronto a salutare l’ Atalanta e la Serie A dopo quattro stagioni di alto livello. È il terzo capitolo di un asse tra i due club che, sommando le operazioni, vale ormai una fortuna. E che, senza volerlo, ha avuto un effetto collaterale tutto napoletano. Da Diallo a Hojlund: come è nato l’asse Atalanta-Manchester United. Il primo a percorrere quella rotta fu Amad Diallo, nell’autunno del 2020: appena diciottenne, con cinque presenze in prima squadra ma già un gol in Serie A e un esordio in Champions, finì allo United per circa 40 milioni (poco più di 21 di parte fissa e quasi 19 di bonus), col trasferimento perfezionato a gennaio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Da Hojlund a Ederson, l’asse Atalanta-Manchester United vale 170 milioni

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