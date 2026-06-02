Gli italiani hanno richiesto quasi 900 milioni di euro in prestiti per interventi di efficienza energetica, contrastare il caro bollette e aumentare il valore delle case. La cifra esatta è di 887 milioni di euro. Questi finanziamenti sono stati destinati principalmente a lavori di miglioramento energetico e ristrutturazioni, con l’obiettivo di contenere i costi delle utenze domestiche e valorizzare gli immobili.

Gli italiani hanno richiesto quasi 900 milioni di euro di prestiti (887 milioni di euro per la precisione) per migliorare l’efficienza energetica delle proprie abitazioni, contrastare il caro energia e, in molti casi, aumentare il valore del proprio patrimonio immobiliare. La richiesta di denaro smette di essere generica quindi, e viene destinata ad acquisti specifici. Analizzando infatti la destinazione dei fondi, emerge chiaramente quali siano le priorità degli italiani. Prestiti per la casa, di quanto sono aumentati i prestiti green. Secondo l’analisi di CRIF, i finanziamenti per gli interventi “green” hanno raggiunto nel 2025 un importo medio di circa 5. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Prestiti per la casa, il caro bollette vale 900 milioni: dove vanno i soldi degli italiani

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