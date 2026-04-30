Il regista ha annunciato che il suo nuovo film, in uscita a luglio, avrà una durata inferiore a quella di Oppenheimer. Ha anche commentato le sfide legate alla gestione delle aspettative del pubblico mentre lavora al progetto. La produzione è attualmente in corso e si attende di vedere come verrà recepito il film una volta distribuito. Nessuna informazione precisa sulla lunghezza definitiva del film è stata fornita finora.

Il regista ha parlato dell'epico film in arrivo a luglio svelando inoltre la pressione che sta affrontando sapendo le aspettative del pubblico. Christopher Nolan ha svelato che Odissea, il suo nuovo film in arrivo nelle sale nel mese di luglio, avrà una durata inferiore a Oppenheimer. Il regista, rispondendo alle domande dell'Associated Press, ha rivelato qualche dettaglio del progetto e delle aspettative che lo circondano, ammettendo di sentire un po' la pressione. Gli aggiornamenti condivisi da Nolan Odissea non arriverà quindi a 180 minuti del lungometraggio con star Cillian Murphy, e Christopher Nolan ha spiegato: "Si tratta di un film epico, come richiede il soggetto.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Odissea: Christopher Nolan rivela che la durata sarà inferiore a quella di Oppenheimer

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