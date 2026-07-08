Christopher Nolan ha spiegato che la scelta di far parlare i personaggi di Odissea in inglese contemporaneo deriva dalla volontà di rendere più accessibile la narrazione. Dopo le discussioni sui trailer, il regista ha dichiarato che questa decisione è stata la più naturale per il progetto. Non sono stati forniti dettagli su eventuali alternative linguistiche considerate o sul processo decisionale dietro questa scelta.

Dopo le discussioni nate online sui trailer di Odissea, Christopher Nolan ha spiegato perché i protagonisti parlano in inglese contemporaneo invece di adottare un linguaggio più vicino all'epica classica. Ogni nuovo film di Christopher Nolan finisce inevitabilmente sotto la lente del pubblico, ma Odissea è riuscito a far discutere ancora prima di arrivare nelle sale. Tra trailer, immagini promozionali e anticipazioni, diverse scelte creative hanno acceso il confronto sui social, compreso l'adattamento linguistico, spingendo il regista a spiegare il percorso che lo ha portato a reinterpretare uno dei testi più importanti della letteratura occidentale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Christopher Nolan motiva la sua scelta di usare l'inglese in Odissea: "Era la decisione più naturale"

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