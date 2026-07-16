L’Inter potrebbe presto modificare gli esterni di difesa e attacco. Diouf viene valutato come possibile esterno a tutta fascia, mentre anche il futuro di Luis Henrique potrebbe essere rivisto. Il tecnico nerazzurro sta analizzando diverse opzioni per ridisegnare gli assetti della rosa, con un’attenzione particolare alle fasce laterali. La decisione finale potrebbe influenzare le scelte di formazione nelle prossime partite.

di Alberto Petrosilli L’idea del tecnico nerazzurro Chivu ridisegna gli equilibri della rosa: cosa succede con Diouf e Luis Henrique. L’ Inter potrebbe presto cambiare volto sulle corsie laterali. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sta prendendo sempre più corpo l’idea di Cristian Chivu di trasformare Andy Diouf in un esterno a tutta fascia in maniera stabile, una soluzione tattica che il tecnico nerazzurro aveva già lasciato intendere e che ha confermato anche in conferenza stampa. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter L’allenatore vede nel francese qualità ideali per interpretare quel ruolo, soprattutto grazie alla sua forza fisica, alla capacità di attaccare gli spazi e a uno spiccato spirito d’iniziativa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu studia la rivoluzione: Diouf esterno a tutta fascia, cambia anche il futuro di Luis Henrique

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