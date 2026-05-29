Diouf sarà l’esterno di Chivu così libera Luis Henrique | valutato 30 milioni di euro

Da internews24.com 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Diouf prenderà il posto di Chivu come esterno di fascia, permettendo così la cessione di Luis Henrique. La valutazione di Diouf si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Con questa mossa, il club punta a rinforzare le fasce laterali e a liberare un posto in rosa per un nuovo acquisto. La trattativa per la cessione di Luis Henrique è in corso.

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di Stefano Cori Diouf potrà essere impiegato come esterno a tutta fascia, con lui ed un altro acquisto sarà ceduto Luis Henrique. In vista della prossima stagione mister Cristian Chivu avrebbe deciso quale sarà il ruolo principale di Andy Diouf che nel corso dell’ultima annata è stato impiegato come mezzala, come esterno e anche come seconda punta. In futuro sarà utilizzato come quinto. L’ultimo acquisto del calciomercato estivo 2025 ha convinto allenatore, società e anche tantissimi tifosi, che sono stati grandi sostenitori del francese. Il suo impiego da esterno libera definitivamente Luis Henrique. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER Il brasiliano, chiamato a sostituire Denzel Dumfries per quattro lunghissimi mesi, non ha convinto al 100% ed ora potrebbe essere ceduto in estate, la sua valutazione è di circa 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

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