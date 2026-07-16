Chivu inaugura il progetto Stankovic | il nuovo Pio Esposito per il centrocampo nerazzurro

Notizia in breve

Il ritiro estivo dell’Inter si è aperto in Germania, a Donaueschingen, con la preparazione del centrocampista classe 2005. Durante l’allenamento, Chivu ha presentato ufficialmente il progetto Stankovic, un nuovo ruolo per il giovane talento nerazzurro. La squadra ha iniziato le sessioni di allenamento con un focus sulla fase fisica e tattica, sotto la guida dello staff tecnico.