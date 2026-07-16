Chivu inaugura il progetto Stankovic | il nuovo Pio Esposito per il centrocampo nerazzurro
Il ritiro estivo dell’Inter si è aperto in Germania, a Donaueschingen, con la preparazione del centrocampista classe 2005. Durante l’allenamento, Chivu ha presentato ufficialmente il progetto Stankovic, un nuovo ruolo per il giovane talento nerazzurro. La squadra ha iniziato le sessioni di allenamento con un focus sulla fase fisica e tattica, sotto la guida dello staff tecnico.
di Lorenzo Vezzaro Aleksandar Stankovic blindato da Chivu: la preparazione in Germania inaugura il percorso del classe 2005. La nuova stagione dell’ Inter prende ufficialmente il via con il ritiro estivo a Donaueschingen, in Germania. Da oggi iniziano le doppie sedute di allenamento programmate dal tecnico Cristian Chivu, tappe di avvicinamento fondamentali che condurranno al primo test amichevole del 26 luglio contro il Karlsruher SC. Questa fase di preparazione sarà cruciale soprattutto per i giovani talenti, tra cui spicca Aleksandar Stankovic, il centrocampista classe 2005 su cui l’allenatore punta ad occhi chiusi. Inter.it La fiducia di Chivu e il paragone con Pio Esposito. 🔗 Leggi su Internews24.com
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