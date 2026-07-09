Stankovic rinforzo ibrido per il centrocampo | ecco dove può giocare per Chivu

Da internews24.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un nuovo giocatore si aggiunge al centrocampo dell’Inter, rafforzando la squadra. Secondo le ultime notizie, si tratta di un rinforzo ibrido che potrebbe essere impiegato in diverse posizioni nel reparto mediano. La società sta valutando le possibili modalità di utilizzo del giocatore, anche in funzione delle esigenze tattiche. L’obiettivo è migliorare le opzioni a disposizione del tecnico per le prossime partite. La trattativa si è conclusa con l’arrivo di questo innesto, che si integra nel progetto della squadra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il  calciomercato dell’Inter  si arricchisce con l’arrivo di un importante innesto per il reparto mediano.  Aleksandar Stankovic  è ufficialmente un nuovo giocatore della compagine milanese ed è pronto a mettersi immediatamente a disposizione del quadro tecnico. La dirigenza di  Viale della Liberazione  ha le idee chiarissime sul futuro del calciatore: l’allenatore  Cristian Chivu  punta con forza sulle sue qualità e, al momento, la società ha escluso categoricamente l’ipotesi di una cessione in prestito o a titolo definitivo. Le caratteristiche tattiche del centrocampista. Secondo l’analisi approfondita firmata da  La Gazzetta dello Sport, il calciatore offre un’ampia duttilità sul rettangolo verde, potendo agire sia come  regista metodista  sia nel ruolo di  mezzala d’inserimento. 🔗 Leggi su Internews24.com

stankovic rinforzo ibrido per il centrocampo ecco dove pu242 giocare per chivu
© Internews24.com - Stankovic rinforzo ibrido per il centrocampo: ecco dove può giocare per Chivu
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Mercato Inter, Chivu chiede un rinforzo per il centrocampo e spunta un nuovo nome dal Real MadridIl mercato dell’Inter si arricchisce di una nuova ipotesi di acquisto proveniente dal Real Madrid.

Leggi anche: Stankovic riparte dall’Inter: Chivu punta su di lui per il futuro del centrocampo

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web