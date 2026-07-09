Un nuovo giocatore si aggiunge al centrocampo dell’Inter, rafforzando la squadra. Secondo le ultime notizie, si tratta di un rinforzo ibrido che potrebbe essere impiegato in diverse posizioni nel reparto mediano. La società sta valutando le possibili modalità di utilizzo del giocatore, anche in funzione delle esigenze tattiche. L’obiettivo è migliorare le opzioni a disposizione del tecnico per le prossime partite. La trattativa si è conclusa con l’arrivo di questo innesto, che si integra nel progetto della squadra.

Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il calciomercato dell’Inter si arricchisce con l’arrivo di un importante innesto per il reparto mediano. Aleksandar Stankovic è ufficialmente un nuovo giocatore della compagine milanese ed è pronto a mettersi immediatamente a disposizione del quadro tecnico. La dirigenza di Viale della Liberazione ha le idee chiarissime sul futuro del calciatore: l’allenatore Cristian Chivu punta con forza sulle sue qualità e, al momento, la società ha escluso categoricamente l’ipotesi di una cessione in prestito o a titolo definitivo. Le caratteristiche tattiche del centrocampista. Secondo l’analisi approfondita firmata da La Gazzetta dello Sport, il calciatore offre un’ampia duttilità sul rettangolo verde, potendo agire sia come regista metodista sia nel ruolo di mezzala d’inserimento. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Stankovic rinforzo ibrido per il centrocampo: ecco dove può giocare per Chivu

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mercato Inter, Chivu chiede un rinforzo per il centrocampo e spunta un nuovo nome dal Real MadridIl mercato dell’Inter si arricchisce di una nuova ipotesi di acquisto proveniente dal Real Madrid.

Leggi anche: Stankovic riparte dall’Inter: Chivu punta su di lui per il futuro del centrocampo