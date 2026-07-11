Ci volevano Trump e il caso Balogun per far sentire l' Europa unita

L’Europa si è vista unita in occasione di un caso legato a Balogun e alle dichiarazioni di Trump. Nel 2016, durante le Olimpiadi di Rio, Elisa Di Francisca portò in piazza la bandiera dell’Unione Europea, un gesto che sembrò isolato e poco rappresentativo della cultura sportiva, tradizionalmente legata alle nazionali. La scena ha evidenziato come, fino a quel momento, l’identità europea nel mondo dello sport risultasse poco consolidata e spesso percepita come artificiale.

Nel 2016, quando Elisa Di Francisca salì sul podio dell’Olimpiade di Rio con la bandiera dell’Unione Europea, sembrò una marziana. L’idea di un’identità sportiva europea appariva artificiale, lontana dalla cultura dello sport, costruita sulle nazionali. Dieci anni dopo, quella bandiera è riapparsa in una sera di luglio, non sugli spalti, ma metaforicamente nel tifo e nelle opinioni. Ci voleva Donald Trump, con il suo amico Gianni Infantino, per far sentire l’Europa unita. Non la guerra in Ucraina, non la crisi in Medio Oriente, non i dazi o gli insulti a Meloni. È servito un ottavo di finale del Mondiale di calcio, Belgio-Stati Uniti. E all’improvviso l’Europa, o almeno la sua parte pallonara, si è ritrovata compatta come non accade quasi mai in politica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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