Oltre 3000 persone si sono radunate ai Laghi di Fusine per la trentunesima edizione del No Borders Music Festival, dove l’artista LP ha tenuto un concerto. La performance si è svolta in un ambiente naturale, con l’artista che ha mostrato una grande presenza scenica e un forte coinvolgimento emotivo. La serata ha visto un pubblico attento e partecipe, immerso nello scenario dei laghi.

Nel suggestivo scenario dei Laghi di Fusine, la trentunesima edizione del No Borders Music Festival ha accolto LP, protagonista di una performance capace di coniugare intensità emotiva, libertà espressiva e una costante ricerca di contatto con il pubblico. Fin dalle prime note, Laura Pergolizzi ha costruito un concerto in cui la voce è diventata il centro di gravità dell’intera narrazione. Potente e capace di passare con naturalezza dalla tensione alla delicatezza, l’interpretazione ha attraversato il repertorio con una spontaneità che ha lasciato spazio all’improvvisazione, al dialogo e a una presenza scenica profondamente autentica.... 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - No Borders Music Festival: ai Laghi di Fusine oltre 3000 persone per sentire LP

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No Borders Festival opens with a surprise vibe

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