Chicco Cerea Maestro dell’Arte della Cucina Italiana | premiato da Giorgia Meloni

Enrico “Chicco” Cerea, chef del ristorante Da Vittorio, ha ricevuto il titolo di Maestro dell’Arte della Cucina Italiana. Il riconoscimento viene assegnato a chi si distingue nel preservare e promuovere la tradizione gastronomica italiana attraverso il proprio lavoro. La premiazione è stata effettuata da un rappresentante del governo.

Enrico “Chicco” Cerea, alla guida del ristorante Da Vittorio, è stato insignito del titolo di Maestro dell’Arte della Cucina Italiana, il riconoscimento conferito a chi, attraverso il proprio lavoro, contribuisce a custodire, valorizzare e diffondere il patrimonio gastronomico del Paese. La cerimonia si è svolta oggi a Palazzo Chigi, in un anno particolarmente significativo per Da Vittorio, che celebra il suo 60° anniversario. Fondato dalla famiglia Cerea e con sede principale a Brusaporto, in provincia di Bergamo, il ristorante rappresenta una delle realtà più autorevoli dell’alta ristorazione italiana. “Essere Maestro dell’Arte della... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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