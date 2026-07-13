Fire Country 4 stasera su Rai 4 | trama cast e quante puntate ha la nuova stagione

Stasera su Rai 4 va in onda la quarta stagione di Fire Country. La serie comprende un certo numero di episodi e vede il ritorno di alcuni protagonisti insieme a nuovi volti nel cast. La trama dei nuovi episodi si concentra sulle attività di un gruppo di vigili del fuoco e sulle loro vicende personali e professionali. La stagione si compone di un numero specifico di puntate, che continuano a seguire le vicende dei personaggi principali.

Su Rai 4 debutta la quarta stagione di Fire Country: ecco la trama dei nuovi episodi, il cast con i protagonisti vecchi e nuovi e quante puntate compongono il nuovo capitolo della serie. Stasera, lunedì 13 luglio, appuntamento con Fire Country su Rai 4. A partire dalle 21:20, il canale propone l'attesissimo debutto della quarta stagione della serie action con Max Thieriot che segue le vicende dei vigili del fuoco della Caserma 42 e del programma di reinserimento dei detenuti. La serata prevede la messa in onda dei primi tre episodi, che segnano l'inizio di un nuovo capitolo ricco di emozioni, tragedie e spettacolari interventi di soccorso. Dopo gli sconvolgenti eventi del finale della terza stagione, i protagonisti dovranno fare i conti con un dolore difficile da superare e con importanti cambiamenti all'interno . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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