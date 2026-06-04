Da questa sera su Canale 5 va in onda una serie francese che mescola scandali nei cabaret della Belle Époque e segreti di famiglia. La trama segue tre giovani, i cui destini si intrecciano attraverso un legame inatteso. La serie si compone di un certo numero di puntate, le cui specifiche non sono state indicate. La narrazione si concentra su eventi storici e dinamiche familiari, con un cast composto da attori francesi.

Tra gli scandali nei cabaret della Belle Époque e i segreti di famiglia, la serie francese da stasera su Canale 5 intreccia i destini di tre giovani destinati a scoprire un legame inatteso. Ha scalzato anche Forbidden Fruit dalla prima serata e si appresta finalmente a debuttare: è Montmarte, il nuovo dramma storico di Mediaset in onda da stasera su Canale 5 a partire dalle 22:00. Ambientata nella Parigi della Belle Époque, la serie è composta da 8 puntate, in onda nel corso di 4 settimane. Una storia di passioni, segreti e riscatto personale sullo sfondo dei celebri cabaret di fine Ottocento, affrontando temi ancora attuali come l'emancipazione femminile, le differenze sociali e la ricerca della propria identità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Montmarte da stasera su Canale 5: trama e cast della serie, quante sono le puntate

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Temi più discussi: Can-can, emancipazione, identità. Siamo a Parigi nel 1899, ma sembra oggi: tutto su Montmartre, la nuova serie evento; Montmartre, la serie da stasera in tv: trama, cast, quante puntate sono; Montmartre, nuova serie dal 4 giugno su Canale 5: trama, cast, location; Canale 5 punta su Montmartre: tutto sulla nuova fiction tra segreti e Belle Époque.

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Montmartre, trama e cast della fiction francese targata Belle Époque in tv staseraLeggi su Sky TG24 l'articolo Montmartre, trama e cast della fiction francese targata Belle Époque in tv stasera ... tg24.sky.it

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