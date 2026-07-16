chicago med 11 su italia 1 dal 16 luglio le nuove puntate

L'11ª stagione di Chicago Med andrà in onda su Italia 1 a partire dal 16 luglio 2026, alle 21.30. La serie, già trasmessa su Sky e NOW da dicembre, sarà visibile in chiaro per la prima volta. Le nuove puntate continueranno a essere trasmesse ogni giovedì sera. La stagione comprende episodi ancora inediti, prodotti e trasmessi precedentemente sulla piattaforma streaming.

Giovedì 16 luglio 2026 dalle 21.30 su Italia 1 debutterà l'undicesima stagione di Chicago Med, in prima visione in chiaro dopo il passaggio su Sky e NOW, dove le puntate della serie sono iniziate lo scorso dicembre e sono ancora in corso. Le nuove puntate ripoteranno il pubblico tra le corsi del Gaffney Chicago Medical Center, tra casi complessi, emergenze mediche e problemi personali dei protagonisti della serie. La serie tv fa parte dell'universo One Chicago trasmesso in giorni diversi da Italia 1. Domani, venerdì 17 luglio, debutterà Chicago Fire mentre la prossima settimana, mercoledì 22, sarà la volta di Chicago... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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