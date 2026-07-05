Beautiful le anticipazioni delle puntate dal 5 all' 11 luglio

Da domenica 5 a sabato 11 luglio 2026, il programma televisivo continuerà ad essere trasmesso quotidianamente. La programmazione prevede la messa in onda la domenica alle 14 e dal lunedì al sabato alle 13. La soap opera, molto seguita, manterrà questa fascia oraria per tutta la settimana. Non sono state annunciate variazioni rispetto alla programmazione abituale.

Proseguirà nella settimana dal 5 all'11 luglio 2026 l'appuntamento quotidiano con Beautiful. La soap opera per eccellenza sarà in onda la domenica alle 14 e dal lunedì al sabato alle 13.40 su Canale 5, disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate della settimana, vediamo dove eravamo rimasti. Steffy ha parlato con Ridge esprimendole la sua felicità per il ritorno della madre, Taylor, a Los Angeles. La ragazza ha ammesso di esser ancora traumatizzata da quanto successo con Luna ma di voler pensare al lavoro. Ridge l'ha elogiata per la decisione di non chiudere la Hope for the Future. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Tensioni e segreti in 'Beautiful' le anticipazioni dal 5 all'11 luglio

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