Chiara dimenticarti è impossibile Sabato un ricordo alla Feltrinelli
Sabato si terrà un evento in ricordo di Chiara Cavassini, ex direttrice della libreria Feltrinelli di Ravenna, scomparsa il 18 luglio di due anni fa a 57 anni. L’iniziativa si svolgerà presso la libreria stessa e invita intellettuali e amici a partecipare numerosi. Chiara viene ricordata come una figura importante per la comunità e per il mondo culturale locale.
’Oggi ci troviamo con Chiara. Accorrete numerosi, intellettuali e maragli che la ricordiamo a nastro’. Il titolo è già un racconto, di com’era Chiara Cavassini, direttrice della libreria Feltrinelli di Ravenna, scomparsa il 18 luglio di due anni fa a 57 anni. Sabato mattina alle 11, giorno dell’anniversario, ci sarà nella libreria di via Diaz un incontro dedicato a lei, per chi la conosceva bene, amici, colleghi, ma anche per chi aveva imparato a conoscerla tra gli scaffali dei libri, mentre dava consigli o se ne usciva con le sue battute. Sempre appassionata e sincera. E con un linguaggio ricco e affascinante, nel quale mischiava sacro e profano e nel quale affioravano termini dialettali delle città, amatissime, in cui aveva vissuto e lavorato prima di tornare a Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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