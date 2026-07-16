Sabato si terrà un evento in ricordo di Chiara Cavassini, ex direttrice della libreria Feltrinelli di Ravenna, scomparsa il 18 luglio di due anni fa a 57 anni. L’iniziativa si svolgerà presso la libreria stessa e invita intellettuali e amici a partecipare numerosi. Chiara viene ricordata come una figura importante per la comunità e per il mondo culturale locale.

’Oggi ci troviamo con Chiara. Accorrete numerosi, intellettuali e maragli che la ricordiamo a nastro’. Il titolo è già un racconto, di com’era Chiara Cavassini, direttrice della libreria Feltrinelli di Ravenna, scomparsa il 18 luglio di due anni fa a 57 anni. Sabato mattina alle 11, giorno dell’anniversario, ci sarà nella libreria di via Diaz un incontro dedicato a lei, per chi la conosceva bene, amici, colleghi, ma anche per chi aveva imparato a conoscerla tra gli scaffali dei libri, mentre dava consigli o se ne usciva con le sue battute. Sempre appassionata e sincera. E con un linguaggio ricco e affascinante, nel quale mischiava sacro e profano e nel quale affioravano termini dialettali delle città, amatissime, in cui aveva vissuto e lavorato prima di tornare a Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiara, dimenticarti è impossibile. Sabato un ricordo alla Feltrinelli

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