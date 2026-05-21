Addio al cantante Gigi Schiavariello Bari piange la sua anima rock | Impossibile dimenticarti

A 52 anni si è spento il cantante e musicista Gigi Schiavariello, noto soprattutto come voce della band ‘Bread&Pussy’. La notizia ha suscitato dolore tra amici e appassionati di musica, che lo ricordano come uno dei protagonisti della scena rock locale. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra chi lo aveva ascoltato dal vivo o seguito le sue attività musicali. La sua morte ha suscitato molte reazioni di cordoglio sui social e tra i membri della comunità musicale.

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