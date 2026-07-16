Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera, ha affermato che la premier ha sfidato sia il centrosinistra che la sua stessa maggioranza, concludendo che in entrambi i casi è andata a sbattere. Braga ha anche chiesto se si crede davvero che la leader possa dimettersi, sottolineando che la prima ministra sembra più interessata a mantenere il potere che a rispettare le posizioni politiche.

ROMA - Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera: voi del centrosinistra chiedete le dimissioni della premier, ma pensate davvero che Giorgia Meloni lasci?«L’ossessione di Meloni è rimanere attaccata al potere. Devo dire che tutto quello a cui abbiamo assistito in queste settimane fa pensare che non lascerà. Questa legge elettorale ne è la prova. Il fatto che non si dimetta, però, non è un punto di forza ma di debolezza. È la sua incapacità di vedere che la maggioranza non c’è più, tanto più dopo il voto di Fratelli d’Italia sull’emendamento dei vannacciani e il voto contrario di Lega e Forza Italia. E questa crisi politica della maggioranza si traduce in una paralisi del governo rispetto alle vere priorità del Paese». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Chiara Braga: «Meloni ha sfidato noi e la sua maggioranza. In entrambi i casi è andata a sbattere»

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Così in una nota i capigruppo Riccardo Ricciardi (M5S), Chiara Braga (Pd) e Luana Zanella (Avs). x.com

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