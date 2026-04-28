Se n’è andata Rita Fantoni Ha fondato ’Noi da grandi’

Il mondo dell’associazionismo empolese si trova a perdere una figura di rilievo. Rita Fantoni, 75 anni, è deceduta ieri. Era una delle fondatrici della onlus Noi da grandi, organizzazione che si occupa di iniziative sociali e culturali. La sua scomparsa è stata comunicata dai membri dell’associazione, che ricordano il suo ruolo nel creare e sviluppare il progetto. La notizia ha suscitato cordoglio tra i collaboratori e i sostenitori.

Il mondo dell’associazionismo empolese è in lutto. E’ venuta a mancare ieri all’età di 75 anni Rita Fantoni, tra le fondatrici della Noi da grandi onlus. Nata a Carmignano nel ’51, mamma di Massimo, Daniele, Francesco e Giulia, è stata pilastro e colonna portante dell’associazione che dal 2008, con un solido gruppo di genitori di ragazzi disabili, si impegna a potenziare l’autonomia dei propri figli. "Insieme alle famiglie fondatrici, Rita - ricordano con commozione dalla onlus - si è sempre industriata per trovare metodi e idee per raccogliere fondi per aiutare i ragazzi a fare le varie terapie, le attività, e anche una vita indipendente, tanto da riuscire a creare e a far acquistare per loro delle casenido dove poter sperimentare l’autonomia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Se n’è andata Rita Fantoni. Ha fondato ’Noi da grandi’ Notizie correlate GialappaShow, parla la Gialappa's Band: «Non facciamo imitazioni ma parodie: ditelo a Monica Setta. Se Giorgia Meloni è andata da Fedez potrebbe venire anche da noi»Da Bereguarda, una cantante un po’ naïf che si lamenta sempre delle sue sfortune sentimentali proposta da Brenda Lodigiani - che tornerà comunque nei... Leggi anche: Conferenza stampa Chivu pre Inter Bodo Glimt: «All’andata non siamo stati all’altezza, ma se c’è una squadra che può ribaltarla siamo noi! Vergognarsi? Noi rispettiamo sempre gli avversari»