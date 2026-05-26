26 05 – Comunali ecco com’è andata Meloni | Crollo rimandato a domani – Ebola due casi sospetti al Sacco – Domino panchine in Serie A

Notizia in breve

A Venezia, Venturini ha vinto al primo turno con oltre il 52% dei voti nelle elezioni comunali del 2026. La leader di un partito ha commentato che il crollo del centrodestra è stato rimandato a domani. Nel frattempo, nel settore sanitario, ci sono due casi sospetti di Ebola al Sacco. In Serie A, si registra un domino di panchine, con cambi di allenatore in diverse squadre.