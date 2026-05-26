26 05 – Comunali ecco com’è andata Meloni | Crollo rimandato a domani – Ebola due casi sospetti al Sacco – Domino panchine in Serie A
A Venezia, Venturini ha vinto al primo turno con oltre il 52% dei voti nelle elezioni comunali del 2026. La leader di un partito ha commentato che il crollo del centrodestra è stato rimandato a domani. Nel frattempo, nel settore sanitario, ci sono due casi sospetti di Ebola al Sacco. In Serie A, si registra un domino di panchine, con cambi di allenatore in diverse squadre.
Home > Podcast > 2605 – Comunali, ecco com’è andata. Meloni: “Crollo rimandato a domani” – Ebola, due casi sospetti al Sacco – Domino panchine in Serie A Comunali 2026, a Venezia Venturini vince al primo turno con oltre il 52%. Meloni: “Il crollo del centrodestra rimandato a domani”. Ebola, due persone con febbre trasferite al Sacco di Milano. Il commento degli esperti. All’indomani della fine del campionato via al domino degli allenatori. Protagonisti Antonio Conte e Max Allegri, che potrebbero scambiarsi le panchine di Napoli e Milan. 2605 – Comunali, ecco com’è andata. Meloni: “Crollo rimandato a domani” – Ebola, due casi sospetti al Sacco – Domino panchine in Serie A New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
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