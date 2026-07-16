Dopo essere stato coinvolto in un incidente sull’A4, un giovane di 27 anni ha chiamato i genitori per rassicurarli, dicendo che stava bene. Poco dopo, mentre attraversava la strada per recuperare alcuni effetti personali, è stato investito da un’auto. L’impatto gli ha causato la morte sul colpo. La scena si è svolta in una zona di traffico intenso, con i soccorsi arrivati sul posto poco dopo.

Abdoulaye Diop è tornato in auto per recuperare gli effetti personali dopo il primo incidente. Il dramma si è consumato quando il peggio sembrava essere passato. Abdoulaye Diop, 27 anni, residente a Mira, nel Veneziano, ha perso la vita nella notte tra martedì e mercoledì lungo l’ autostrada A4, nel tratto compreso tra Brescia Est e Brescia Centro, in direzione Milano. Dopo un primo tamponamento con un mezzo pesante, il giovane aveva rassicurato i familiari spiegando di stare bene. Poco dopo, mentre si trovava accanto alla sua auto ferma in carreggiata, è stato travolto da una Tesla sopraggiunta pochi istanti dopo. Il primo incidente e la telefonata ai genitori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chiama i genitori dopo l’incidente sull’A4: «Sto bene», poi viene travolto da un’auto e muore a 27anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CHE NOTIZIA! IL FIGLIO DI SARA VIENE PORTATO VIA DAVANTI A ILARY E AI SUOI AMICI!

Notizie e thread social correlati

Travolto in A4 dopo essersi fermato per un incidente: 27enne muore sul colpo. Aveva appena avvisato i genitori dell'imprevistoUn uomo di 27 anni è morto sul colpo dopo essere stato investito da una Tesla sull'autostrada A4.

Si ferma per un incidente sulla A4, travolto da una Tesla: ragazzo di 27 anni muore sul colpo. Aveva appena avvisato i genitori dell'imprevistoUn ragazzo di 27 anni è morto sul colpo dopo essere stato investito da una Tesla sulla A4.

Temi più discussi: Tenta di soffocare la compagna a Ladispoli davanti ai figli, il più piccolo chiama il 112 e lo fa arrestare; Bowling, il 16enne Amos Rasera diventa campione d’Italia dopo due operazioni al cervello; Il matrimonio in carcere di Giovanni Limata: cinque anni dopo l’omicidio di Aldo Gioia; Sinner ‘chiama’ Alcaraz dopo trionfo Wimbledon: Spero torni presto.

Gli idonei inseriti negli elenchi regionali non vengono convocati immediatamente all'avvio delle immissioni in ruolo. La loro chiamata avviene infatti solo dopo l'esaurimento delle graduatorie prioritarie previste dalla normativa. x.com

La madre chiama il 112: arrestato 41enne che minacciava i genitori con un coltelloUn 41enne di San Martino Valle Caudina è stato arrestato con le accuse di estorsione e maltrattamenti nei confronti dei genitori, tra cui il padre disabile. L’uomo, disoccupato e con precedenti, ... it.blastingnews.com

Chiama il 112 per parlare del suo disagio, 14enne assistito e affidato ai genitoriNon solo prevenzione e lotta alla criminalità ma anche conforto: è quanto hanno dimostrato di saper fare i carabinieri che rispondono alle chiamate al 112. Questa volta, con quella telefonata serale ... ansa.it