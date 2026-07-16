Chiama i genitori dopo l’incidente sull’A4 | Sto bene poi viene travolto da un’auto e muore a 27anni

Da notizieaudaci.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo essere stato coinvolto in un incidente sull’A4, un giovane di 27 anni ha chiamato i genitori per rassicurarli, dicendo che stava bene. Poco dopo, mentre attraversava la strada per recuperare alcuni effetti personali, è stato investito da un’auto. L’impatto gli ha causato la morte sul colpo. La scena si è svolta in una zona di traffico intenso, con i soccorsi arrivati sul posto poco dopo.

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Abdoulaye Diop è tornato in auto per recuperare gli effetti personali dopo il primo incidente. Il dramma si è consumato quando il peggio sembrava essere passato. Abdoulaye Diop, 27 anni, residente a Mira, nel Veneziano, ha perso la vita nella notte tra martedì e mercoledì lungo l’ autostrada A4, nel tratto compreso tra Brescia Est e Brescia Centro, in direzione Milano. Dopo un primo tamponamento con un mezzo pesante, il giovane aveva rassicurato i familiari spiegando di stare bene. Poco dopo, mentre si trovava accanto alla sua auto ferma in carreggiata, è stato travolto da una Tesla sopraggiunta pochi istanti dopo. Il primo incidente e la telefonata ai genitori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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