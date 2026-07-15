Un ragazzo di 27 anni è morto sul colpo dopo essere stato investito da una Tesla sulla A4. Si era fermato in terza corsia a causa di un altro incidente, pochi minuti prima di essere investito. Aveva appena avvisato i genitori dell’imprevisto, secondo quanto riferito. La vittima proveniva da Mira e l’incidente è avvenuto in direzione Venezia. Nessuna altra persona coinvolta.

MIRA (VENEZIA) - Tragedia sull'autostrada A4: un 27enne di Mira, Abdoulaye Diop, è morto travolto da una Tesla. Si era fermato in terza corsia per un altro incidente. L'incidente Nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio un 27enne di Mira ha perso la vita sulla A4. Viaggiava sull'autostrada quando, all'altezza di Brescia, ha dovuto fermarsi a causa di un incidente. Ha avvisato i genitori che non era nulla di grave e si era fermato in terza corsia. Ad un certo punto una Tesla lo ha travolto: troppo forte l'impatto, Diop è morto sul colpo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Si ferma per un incidente sulla A4, travolto da una Tesla: ragazzo di 27 anni muore sul colpo. Aveva appena avvisato i genitori dell'imprevisto

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