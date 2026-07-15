Un uomo di 27 anni è morto sul colpo dopo essere stato investito da una Tesla sull'autostrada A4. Si era fermato in terza corsia a causa di un incidente precedente e aveva appena informato i genitori dell'imprevisto. L'incidente è avvenuto nel tratto tra Mira e altri comuni vicini. La polizia ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

MIRA (VENEZIA) - Tragedia sull'autostrada A4: un 27enne di Mira, Abdoulaye Diop, è morto travolto da una Tesla. Si era fermato in terza corsia per un altro incidente. L'incidente Nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio un 27enne di Mira ha perso la vita sulla A4. Viaggiava sull'autostrada quando, all'altezza di Brescia, ha dovuto fermarsi a causa di un incidente. Ha avvisato i genitori che non era nulla di grave e si era fermato in terza corsia. Ad un certo punto una Tesla lo ha travolto: troppo forte l'impatto, Diop è morto sul colpo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Travolto in A4 dopo essersi fermato per un incidente: 27enne muore sul colpo. Aveva appena avvisato i genitori dell'imprevisto

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