È morta a 88 anni la moglie di un noto giornalista, Enoe Bonfanti. La figlia ha commentato che il loro era un amore vero. La famiglia Feltri si era riunita il 3 luglio al ristorante di Città Alta, a Bergamo, per celebrare i 58 anni di matrimonio e il compleanno della madre. La coppia aveva condiviso momenti importanti, tra cui questa festa appena due mesi prima del decesso.

Solo lo scorso 3 luglio, con tutta la famiglia Feltri riunita al Pianone, noto ristorante di Città Alta, a Bergamo, aveva festeggiato, non solo i 58 anni di matrimonio con il suo Vittorio, ma anche il compleanno, 88 anni portati con grinta. Così come grintosamente, ai primi di giugno aveva superato un intervento chirurgico sorprendendo i medici che l’avevano operata, il professor Alberto Zangrillo del San Raffaele in testa, per la pronta ripresa. «Era una roccia, con una vitalità impressionante. Fino a ieri sera (15 luglio, ndr) ci ha dato indicazioni sulle incombenze quotidiane, si preoccupava di noi, felicissima di vederci tutti», rivela la figlia Laura Adele parlando di Enoe Bonfanti, la sua mamma scomparsa al Niguarda di Milano per una infezione batterica subentrata negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Chi era Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri morta a 88 anni. La figlia Laura: «Il loro era un amore vero»

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È morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri dopo 58 anni insieme

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