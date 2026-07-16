Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, è morta all’età di 88 anni. La figlia ha riferito che aveva una vitalità impressionante e si era preoccupata per la famiglia fino all’ultimo. Il 3 luglio, la famiglia Feltri si era riunita al Pianone, un ristorante di Città Alta a Bergamo, per festeggiare i 58 anni di matrimonio e il compleanno di Bonfanti.

Solo lo scorso 3 luglio, con tutta la famiglia Feltri riunita al Pianone, noto ristorante di Città Alta, a Bergamo, aveva festeggiato, non solo i 58 anni di matrimonio con il suo Vittorio, ma anche il compleanno, 88 anni portati con grinta. Così come grintosamente, ai primi di giugno aveva superato un intervento chirurgico sorprendendo i medici che l’avevano operata, il professor Alberto Zangrillo del San Raffaele in testa, per la pronta ripresa. «Era una roccia, con una vitalità impressionante. Fino a ieri sera (15 luglio, ndr) ci ha dato indicazioni sulle incombenze quotidiane, si preoccupava di noi, felicissima di vederci tutti», rivela la figlia Laura Adele parlando di Enoe Bonfanti, la sua mamma scomparsa al Niguarda di Milano per una infezione batterica subentrata negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Chi era Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri morta a 88 anni. La figlia Laura: «Aveva una vitalità impressionante, si è preoccupata per noi fino all'ultimo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

È morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri dopo 58 anni insieme

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: È morta a 88 anni Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri

Addio a Enoe Bonfanti, morta a 88 anni la moglie di Vittorio Feltri, avevano condiviso 58 anni di matrimonioÈ morta a 88 anni Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, con cui era sposata dal 15 giugno 1968.

Temi più discussi: Chi sopravvive al suo incubo diventa pericoloso: la legge dei quarti del Mondiale; Tabellone Mondiali Fifa 2026: tutti i risultati dei quarti e gli accoppiamenti delle semifinali; Omicidio Boiocchi, avv. Perlino rimette mandato: I giovani capiscono veri valori del calcio.

È morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri x.com

Vittorio Feltri, morta la moglie Enoe Bonfanti. Dal primo incontro al lavoro in Mediaset. Ecco chi eraLutto per Vittorio Feltri: si è spenta la moglie Enoe Bonfanti, classe 1938, che gli era accanto da 58 anni. Le nozze risalgono al 15 giugno 1968, ma la loro storia era cominciata prima, in un luogo i ... affaritaliani.it

È morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri aveva 88 anni: tra loro una lunga storia d’amoreÈ morta Enoe Bonfanti. Classe 1938, aveva fatto la puericultrice e poi si era occupata di stilare le scalette dei programmi Mediaset ... fanpage.it