Chi è Mario Roggero

Il 28 aprile 2021, nel negozio di un gioielliere di 72 anni in provincia di Cuneo, si è verificata una rapina. Durante l’evento, l’uomo ha ucciso due dei rapinatori e ne ha ferito un terzo. La vicenda ha attirato l’attenzione nazionale, portando a un dibattito sulla legittima difesa. La polizia ha avviato indagini e acquisito testimonianze, mentre il gioielliere è stato sottoposto a procedimento legale.

Mario Roggero è un gioielliere italiano di 72 anni di Grinzane Cavour (in provincia di Cuneo), balzato al centro della cronaca nazionale e del dibattito pubblico sulla legittima difesa a seguito di una drammatica rapina avvenuta nel suo negozio il 28 aprile 2021, quando uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. Il 15 luglio la Corte di Cassazione ha accolto la richiesta della Procura generale: è diventata così definitiva la condanna a 14 anni e nove mesi. Giovedì 16 luglio il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l’istruttoria finalizzata alla concessione della Grazia in favore di Roggero. «Mio fratello si costituirà appena sarà ufficiale la richiesta di carcerazione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Mio fratello si costituirà appena sarà ufficiale la richiesta di carcerazione. Non so dove si presenterà. A dirlo all'ANSA è Dante Roggero, fratello di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, che il 28 aprile 2021 ucci x.com

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